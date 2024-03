Piccolo smottamento oggi, alle 13, lungo la strada statale 337 della valle Vigezzo, all'altezza del bivio per Coimo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola che hanno messo in sicurezza la viabilità nell'attesa dell'intervento di Anas per la pulizia della sede stradale.

Non sono state coinvolte persone o automezzi.