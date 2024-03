Con l'associazione AdaCon un concorso di pittura dedicato a Rino Stringara

L’associazione di promozione sociale Ada Con, presieduta da Franco Gattuso, propone un concorso di pittura estemporanea dedicato a Rino Stringara.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per prendere parte al concorso sarà sufficiente consegnare entro il 10 marzo una scheda di adesione. La prova prenderà il via alle 8.00 di domenica 7 aprile nella sede dell'associazione a Domodossola, previa timbratura delle tele o di altri supporti utilizzati dagli artisti. Le opere devono essere completate entro le ore 17.00 e devono essere consegnate non firmate.

La premiazione è invece in programma per le 19.30. Sono previsti premi in denaro e un diploma di partecipazione; il vincitore riceverà anche il trofeo Rino Stringara.