Tenta di truffare il cliente di un negozio facendosi cambiare 100 euro falsi e scappa, ma viene inseguito e preso

Entra in un negozio per farsi cambiare una banconota da 100 euro, ma era falsa. E' successo nel tardo pomeriggio di giovedì in un'attività di via Giovanni XXIII. Un ragazzino di 13 o 14 anni è entrato chiedendo di cambiare una banconota da 100 che teneva piegata in mano. Un cliente ha detto di avere banconote di piccolo taglio e glie le ha date, appena ha preso in mano la banconota da 100 piegata si è accorto che era una fotocopia ma del ragazzino non c'era già più traccia.

Di corsa è uscito per inseguirlo e lo ha trovato a poche centinaia di metri dal negozio. Lo ha afferrato e ha visto che un altro ragazzino stava scappando. Le grida hanno richiamato anche alcuni residenti della zona che nel frattempo hanno allertato le forze dell'ordine. Il ragazzino che stava scappando è tornato e ha restituito i soldi, ma nel frattempo sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno fermato sia il ragazzino che aveva fatto lo scambio fraudolento nel negozio, sia quello che stava scappando. I due protagonisti parlavano con un marcato accento dell'est Europa.