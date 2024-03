Otto donne di Vagna raccontate a Piedimulera attraverso le opere di quattro artisti

S'inaugura oggi pomeriggio a Piedimulera, in occasione della Festa della Donna, la mostra "Donna non vidi mai...." organizzata dall'associazione Labor Art in collaborazione con la Pro Loco di Vagna.

Una mostra che racconta la storia di otto donne di Vagna, che vivono tra vigne e campi nelle nostre valli. Donne che hanno aperto le porte di casa loro e che hanno raccontato le loro vite a una poetessa, un pittore, una fotografa, un artista del ferro. Ne esce un ritratto bellissimo, arricchito anche dalle opere di numerose artiste locali.

La mostra è stata allestita presso la sede di Labor Art a Piedimulera, in via Leponzi 27/29 e sarà visitabile fino al 24 marzo. Il vernissage di oggi sarà presentato da Alessandra Pirazzi, che introdurrà le opere di Monica Casagrande fotografa, Renzo Foglietta pittore, Anna Mencarelli poetessa, Michele Della Piazza artista del ferro.

Le storie raccontate sono quelle di Viviana, Marika, Antonella, Nella, Isabella, Rina, Chiara, Germana. Tante invece le artiste che esporranno le loro opere. La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19. Sabato 17 marzo invece alle 16 è previsto un incontro con la poetessa Anna Mencarelli.