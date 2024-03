Crodo, un'altra notte fuori casa per le famiglie evacuate dopo la frana di giovedì notte

Niente rientro nelle proprie case per le famiglie evacuate nella notte tra giovedì e venerdì a Rencio di Crodo. Oggi, in un nuovo sopralluogo effettuato con un drone, è stato infatti visto del materiale instabile nella parte alta dove si è staccata la frana di giovedì notte. La decisione del Comune è quindi quella di non far rientrare le famiglie. La scorsa notte, così quella che sta arrivando, la zona è stata presidiata da squadre degli Aib che hanno monitorato il fronte della montagna franata. Domenica il geologo procederà con un nuovo sopralluogo, anche in vista di un peggioramento delle condizioni meteo.