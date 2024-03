Frana nella notte a Crodo, 11 persone evacuate

Paura nella notte a Crodo in frazione Rencio per una frana caduta dietro ad alcune case. “E' successo intorno alle 4 e subito abbiamo deciso di far evacuare 4 famiglie” spiega il sindaco Ermanno Savoia, giunto sul posto pochi minuti dopo l'evento franoso.

Le ersone che hanno dovuto, precauzionalmente, lasciare le proprie abitazioni sono 11 ed al momento sono ospiti da amici e parenti. In mattinata è atteso l'elicottero dei Vigili del fuoco per un sorvolo dell'area e anche il geologo, Paolo Marangon, che valuterà la situazione.

“Sono caduti massi di gradi dimensioni e anche piante” spiega il primo cittadino. Dopo il sopralluogo del geologo si valuterà se revocare l'ordinanza di sgombero delle abitazioni per permettere alle 4 famiglie di rientrare nelle loro case.