Polemiche a Monteossolano per i ritardi nel passaggio dello spazzaneve

“Devo raggiungere l'ospedale ma non posso perchè non è passato lo spazzaneve”. A segnalare la situazione sulla strada di Monteossolano un residente della località Barro. La strada comunale da qualche giorno è aperta solo a fasce orarie per una frana caduta nei giorni scorsi. “Si può passare sulla strada dalle 06.00 alle 08.00, dalle 11.30 alle 13.30, e dalle 18.00 alle 20.00, ma questa mattina lo spazzaneve non era passato e non ho potuto raggiungere Domodossola” spiega il cittadino che risiede a Barro. “Ho segnalato il disservizio al 112 e anche al presidente della Consulta e finalmente poco dopo le 9 la strada è stata pulita dalla ditta che ha l'appalto per lo sgombero neve” continua il domese.

Nel frattempo sulla strada viene anche segnalata la caduta di una pianta che ostruisce il passaggio delle auto.