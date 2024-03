A San Domenico e Devero si scia con Magic Pass, lo stagionale svizzero apre alle stazioni ossolane FOTO

A sette anni dalla sua introduzione, Magic Pass ha attirato oltre 180.000 visitatori, registrando un aumento delle vendite pari al 9% nella stagione in corso. D’ora in poi, i clienti potranno sciare in Italia e sulle piste del Giura e dello Chablais francesi, sempre alla stessa tariffa di 399 franchi svizzeri. Oltre due milioni di giornate di sci hanno promosso Magic Pass a leader svizzero di settore.

La cooperativa Magic Mountains Cooperation è orgogliosa di annunciare che il suo prodotto di punta, Magic Pass, continua ad attirare sempre più appassionati di montagna. L’anno scorso, l’aggiunta di sei stazioni nell’Alto Vallese ha raddoppiato i detentori di skipass nella regione, portando il numero totale di alto-vallesani a oltre 10.000, su un totale di quasi 36.000 vallesani, mentre l’acquisizione di stazioni bernesi ha consentito un forte incremento in quel cantone.

È una crescita che riflette l’interesse per questo abbonamento, che dalla prossima stagione offrirà un accesso illimitato a 80 stazioni sciistiche e a 37 destinazioni estive in Svizzera, in Francia e ora anche in Italia. Grazie a Pass 100, la partnership con la stazione sciistica di Crans-Montana è stata rinnovata per l’inverno 2024-2025.

Per la stagione 2024-2025 sono previste grandi novità. La cooperativa si apre a nuovi orizzonti e varca una nuova frontiera annoverando due stazioni sciistiche ossolane, quelle di San Domenico e Alpe Devero. Si tratta di un passaggio simbolico nello sviluppo di Magic Pass, che penetra in una nuova regione geografica e linguistica, rafforzando la sua posizione di protagonista nel turismo a quattro stagioni. Inoltre, quest’anno, Magic Pass si arricchisce di cinque nuovi comprensori sciistici francesi: Monts Jura (Col de la Faucille), Habère-Poche, Hirmentaz, Thollon-les-Mémises e la stazione franco-svizzera del Jura sur Léman (La Dôle e Les Rousses) si uniscono all’iniziativa, ampliando così l’offerta di strutture nell’agglomerato Grande Ginevra e intorno al Lago di Lemàno. Gli impianti di risalita del centro di Saint-Cergue, nel Cantone di Vaud, che propongono anche l’esperienza unica di sciare in notturna, completano il ventaglio di attività in questa zona. Anche l’offerta nel bernese continua a crescere con l’inclusione delle stazioni di Schwanden, Wilerallmi e Homberg. Quest’anno, Magic Pass annovera in totale 11 nuove destinazioni.

Infine, non è stata tralasciata l’opzione Bagni, con l’inserimento di due nuovi stabilimenti: il Jura Sport & Spa Resort di Saignelégier e la piscina coperta di Aeschi, nei pressi di Spiez. L’aggiunta di questi centri estende l’opzione Spa ai cantoni di Berna e Giura, portando a 15 il numero di strutture partner, con prezzi a partire da 249 franchi per gli adulti.

Forte degli oltre 110.000 clienti che in estate hanno generato circa 400.000 visite, Magic Pass continua a crescere, diventando una vera e propria forza trainante a ridosso della stagione estiva. Questa tendenza sottolinea l’evoluzione del turismo di montagna verso un’esperienza quattro stagioni, in cui l’estate gioca un ruolo essenziale nella diversificazione delle attività.

Pierre Besson, Presidente della cooperativa, ha commentato: “L’aggiunta di località come Thollon-les-Mémises, che offre una magnifica vista sul lago e sul Col de la Faucille e in grado di proporre svariate attività – dallo slittino alla mountain bike o al tree-climbing – arricchisce l’offerta estiva. E rafforza la nostra strategia di diversificazione al di là delle Alpi, pur rimanendo vicini ai centri urbani. Grazie a Magic Pass, l’accesso alla montagna in estate e in inverno è illimitato”. L’offerta estiva continua ad ampliarsi per un totale di 37 destinazioni.

Magic Travel, l’offerta di mobilità in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere (FFS), è stata rinnovata per la terza stagione consecutiva e attualmente prevede sei fine settimana con sconti del 50% sulle tratte che conducono alle 30 stazioni partecipanti. “Abbiamo registrato un incremento significativo, con un numero di codici promozionali utilizzati più che doppio rispetto all’anno precedente. La crescita rimane modesta, ma la cooperativa è fortemente impegnata a migliorare le soluzioni di mobilità per gli sciatori”, dichiara Lola Guignard, direttrice di Magic Pass.

Dalla stagione 2023-2024, è possibile acquistare Magic Pass tramite Heidipay, una piattaforma di pagamento flessibile. Grazie a questa partnership, l’acquisto degli skipass in comode rate mensili rende più pratico e conveniente l’accesso agli impianti di risalita delle destinazioni partner.