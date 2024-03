Guasto all'illuminazione pubblica tra via Sempione e via Caprilei

Il comune di Villadossola comunica che si è verificato un guasto all’impianto di illuminazione pubblica, che interessa parte della via Sempione (in particolare dal punto luce n. 861 al n. 887) e via Caprilei (dal punto luce n. 888 al n. 264). L’amministrazione assicura che il guasto sarà riparato entro venerdì 22 marzo.

Malgrado i due interventi già effettuati sia sul quadro elettrico sia sulla linea, che non sono stati risolutivi, saranno previsti i lavori di rifacimento completo della linea interrata, al fine di trovare il corto circuito che non permette il normale funzionamento dei lampioni in quella zona.