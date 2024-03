Finale del Premio "Dentro l'Amore" alle Floreanini

Sabato 16 marzo alle 20:00, l'auditorium delle scuole medie Floreanini in via Terracini a Domodossola sarà sede della finale del prestigioso premio letterario "Dentro l'Amore". Organizzato dalla rinomata scrittrice e editrice Stefania Convalle, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso e il patrocinio dell'amministrazione comunale.

L'ingresso è libero per tutti coloro che desiderano partecipare e immergersi nel mondo delle parole e delle emozioni. Durante la serata, arricchita da esibizioni musicali eseguite dai talentuosi ragazzi della scuola, saranno annunciati e premiati i vincitori delle sette sezioni in gara, oltre alla conferma delle menzioni d'onore.Tra i finalisti ci saranno autori provenienti da diverse regioni italiane, testimoniando la portata nazionale e l'importanza culturale del premio "Dentro l'Amore".