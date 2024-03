Fagioli, salsicce e il mitico Alvaro Vitali per la prima "Bud & Terence Fest"

Pronti a mangiare montagne di fagioli, a cimentarvi in gare di braccio di ferro, tiro alla fune e a sfidarvi in scorpacciate a base di birra e salsiccia? Se siete appassionati proprio di quei film cult che negli anni Ottanta spopolavano al cinema e in tv, avete capito di chi stiamo parlando: Bud Spencer e Terence Hill. Proprio a loro è dedicata la "Bud & Terence Fest" organizzata dalla palestra Fighter's Heaven alla Prateria di Domodossola per sabato 25 e domenica 26 maggio.

Un weekend interamente dedicato al duo dell'infanzia di molti, tra esposizioni di Dune Buggy e altre auto, sfilate di auto d'epoca, Cosplay di Terence Hill e Bud Spencer, tanta musica a tema, menu rigorosamente a base di fagioli, salsicce e griglia e naturalmente gare appassionanti: il sabato e la domenica ci sarà un torneo di braccio di ferro, mentre domenica una gara di tiro alla fune, e sfide a chi finisce nel minor tempo possibile tre lattine di birra e tre salsicce.

Sabato sera poi tanta musica con la Dune Buggy Band e le colonne sonore dei film di Bud e Terence. Ma non è tutto, perché sempre domenica sera alle 20.30 è in programma lo show di Alvaro Vitali che interpreterà Pierino, il suo personaggio più famoso, idolo della comicità dell'epoca. Sarà presente anche il sosia di Bud Spencer, "Gysi" direttamente dalla Germania e ovviamente non mancheranno anche le proiezioni di alcuni tra i più bei film della coppia. Sarà possibile poi mangiare i fagioli ufficiali di Bud Spencer, rigorosamente in lattina. "Una festa che nasce dalla passione per le pellicole del duo Bud Spencer e Terence Hill - racconta Massimo Mazzurri, organizzatore dell'evento - un genere amato e acclamato ancora oggi in tutta Europa, in Germania in particolare, e che vogliamo celebrare a Domodossola. Il divertimento è assicurato, con tanti momenti nel corso delle due giornate che ci faranno tuffare nell'atmosfera di quell'epoca, anche con rappresentazioni sul palco delle scene e delle scazzottate più belle". E l'invito degli organizzatori è esplicito: "Venite a trovarci.....altrimenti ci arrabbiamo".