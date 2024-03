La Lega ancora contro Pizzi: "È il primo responsabile della sicurezza: il problema c'è, ma lo ignora"

All’indomani delle dichiarazioni del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, che ha criticato l’appello-sicurezza fatto dalla Lega dopo il caso dell’arresto di un giovane per violenza sessuale, a intervenire è nuovamente il commissario Lega sezione Ossola, Stefano Cassani. “A Pizzi, che ci ha tacciato di incompetenza amministrativa e politica – dichiara in una nota – ricordiamo che all’articolo 54 comma 1 del testo unico degli enti locali, si legge nero su bianco che la responsabilità di pubblica sicurezza è proprio del sindaco”.

“Non può, dunque, venire a darci lezioni, quando invece dovrebbe ripassare quali sono i suoi compiti. Ma l’obiettivo di Pizzi – prosegue Cassani – è quello di sviare l’attenzione dal tema, ben conscio delle sue mancanze. Vale anche sottolineare che nessuno di noi ha attribuito colpe di quanto avvenuto in zona stazione alla prefettura o alle forze dell’ordine. Ed anche il riferimento alle grandi città pare essere del tutto sballato: non dobbiamo, mi pare ovvio, augurarci i picchi di violenza di Milano o Roma, solo per fare degli esempi, prima di pretendere che si intervenga sull’importante nodo della sicurezza di noi cittadini. I problemi a Domodossola esistono – conclude la nota – e la miopia del sindaco non aiuta certo a risolverli”.