Stupro nella notte a Domo, la Lega chiede "maggior sicurezza in città"

Dopo l’arresto per violenza sessuale verificatosi in queste ore a Domo, il commissario Lega sezione Ossola, Stefano Cassani, rilancia l’sos sicurezza chiedendo interventi più decisi.

“Noi della Lega già in passato, anche come giovani, avevamo lamentato il problema sicurezza in città - si legge in una nota - problema che è ora tornato, purtroppo, alla ribalta della cronaca. Il caso di queste ore è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Serve maggiore sicurezza a Domodossola - rimarca Cassani -: il sindaco vuole che i cittadini imparino a girare piedi per la città, ma senza sicurezza questa cosa non è possibile”.