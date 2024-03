Scossa di terremoto in Canton Ticino

Lunedì pomeriggio alle 16.52 è stato registrato, dai sismografi del Servizio sismologico svizzero (Sed) del Politecnico di Zurigo, un terremoto in Canton Ticino. Il terremoto di magnitudo di 3,3 sulla scala Richter è stato localizzato a circa nove chilometri a nord-est di Bosco Gurin in Valmaggia non lontano dal confine italiano. La scossa, che non ha provocato danni, è stata avvertita anche in alta Val d'Ossola.