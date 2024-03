I Pink Sonic infiammano La Fabbrica

Oltre due ore di concerto, che hanno fatto rivivere le stesse sonorità ed emozioni che solo i Pink Floyd sanno trasmettere, un vero e proprio viaggio nella musica della band forse tra le più grandi di sempre. Un excursus dagli albori e quei brani psichedelici dei primi tempi sino ai successi più grandi, come Wish you were here e The Wall, interpretati in maniera fedele. Alla Fabbrica era già tutto esaurito da mesi, come d'altronde ogni tappa del tour dei Pink Sonic, riconosciuti dalla critica come la migliore tributo band d'Europa, ha regalato un'esperienza davvero unica.

A Villadossola sabato sera hanno portato i loro strumenti, la loro voce, passione ed entusiasmo. La musica poi, accompagnata dal laser show e dalle proiezioni su schermo circolare, ha immerso il pubblico davvero variegato nella vera atmosfera di un concerto dei Pink Floyd che si è fatto travolgere e affascinare.