Seconda Categoria, il Fondotoce allunga

Il Fondotoce vince e allunga. I ragazzi di Sena si sbarazzano all’inglese della Castellettese (che chiude in 10) grazie ad una autorete e al gol di Preiata e staccano il Riviera d’Orta, sconfitto a sorpresa tra le mura amiche dal pericolante San Maurizio.

La Voluntas Suna crede nei playoff, e lo dimostra andando a vincere a Casale Corte Cerro con un’ottima prestazione, condita dalle reti di Tirletti e Realini. Inutile per i cusiani il sigillo di Geraci.

Un punto sotto i granata verbanesi troviamo la Pro Vigezzo, capace di andare a Fomarco a dettare legge nell’anticipo di sabato sera. Ospiti subito avanti di tre reti dopo venti minuti, grazie alle reti di Ferrari, Bergamaschi e Berini. Nella ripresa accorcia Soncini per i biancoverdi, poi Balassi e Zampini fissano il risultato sul 4-2 per i rossoblù vigezzini. I ragazzi di Piccinini restano invischiati in zona playout. Ottima vittoria anche per la Crevolese, che fa secco l’ambizioso Borgoticino con la tripletta del solito incontenibile Malvicini (due su rigore). Per il bomber ossolano sono ora 21 le reti in campionato.

Si rialza il Cireggio, che supera nello scontro salvezza l’Armeno, condannato da un’autorete e dal solito Giusto. Tre punti che ci volevano per la classifica degli omegnesi.

I risultati della Seconda Categoria Girone A: Fomarco - Pro Vigezzo 2 - 4; Crevolese - Borgoticino 3 - 1; Cireggio - Armeno 2 - 1; Fondotoce - Castellettese 2 - 0; Romagnano - Maggiora 3 - 1; Riviera D'Orta - San Maurizio 1 - 2; Casale Corte Cerro - Voluntas Suna 1 - 2

Classifica: Fondotoce40 -Romagnano 36 - Riviera d’Orta 34 - Borgoticino, Voluntas Suna 28-Pro Vigezzo 27 - Casale Corte Cerro, Crevolese 26 - Castellettese 25 - Cireggio 23 -Maggiora 20 - Fomarco 19 - San Maurizio 18-Armeno 17