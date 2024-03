Vogogna-Villa: un 'vero' derby ossolano, combattuto e incerto sino alla fine

‘’Partita difficilissima. Un derby tra i più sentiti e forse portiamo via dei punti oltre le aspettative perché oggi abbiamo giocato male. E il Vogogna ha di che recriminare sulla direzione arbitrale su diversi episodi come d’altronde anche noi da parte di un arbitro che non è stato all’altezza’’. Così, molto onestamente, dice Manolo Giamapolo dopo la vittoria del Villa a Vogogna per 3 a 2.

Partita segnata dal pessimo arbitraggio di Massellani di Collegno. Che penalizza soprattutto il Vogogna espellendo Girgenti al 15’ per un mani inesistente sulla linea di porta: rigore pro Villa (che era sotto di un gol) ed espulsione del terzino di casa. Prestazione nettamente insufficiente quella dell’arbitro, sotto gli occhi di un commissario di campo poi rimasto a lungo nello spogliatoio della giacchetta nera. Che ha fischiamo male per entrambe le squadre.

‘’Ci teniamo i tre punti e continuiamo la buona striscia positiva con la terza vittoria di fila, togliendoci da una posizione scomoda. Resta il rammarico perché durante l’anno dovevamo fare molto meglio e non sono quindi soddisfatto’’ aggiunge Giampaolo che ha ritrovato Tabacco (rientrato da un lungo infortunio) e gode di una squadra che ha un buon centrocampo e un Palfini ispirato, che ha raggiunto i 18 gol.

La sua doppietta fa la differenza, ma è stata la partita dei bomber di razza ossolana, aperta da una punizione super del solito Margaroli che aveva portato il Vogogna in vantaggio.

Una partita ‘calda’, da vero derby, che è rimasta aperta a lungo anche perché Vogogna ha avuto la possibilità di segnare in contropiede.

‘’L’arbitraggio ci ha danneggiato – afferma Enrico Castelnuovo, tecnico del Vogogna - ma nonostante questo abbiamo sbagliato noi. Sciupando alcune occasioni e facendoci trovare impreparati su una rimessa laterale. Mancavano ormai pochi minuti e dovevamo portare a casa almeno il pari’’.