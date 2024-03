Terra Donna: iniziative per la solidarietà e i Diritti delle Donne

Diverse iniziative sono state avviate da Terra Donna, l'associazione impegnata nel fornire sostegno alle donne vittime di violenza, accoglienza ai migranti e nella lotta contro le discriminazioni.

La presidente Simona Pedroli ha annunciato le attività in corso: la distribuzione di adesivi nelle scuole medie e superiori dell'Ossola per diffondere il numero nazionale antiviolenza 1522, la raccolta dei lavori del concorso "Donne Resistenti" nelle scuole del VCO per sensibilizzare gli studenti sui diritti delle donne e le loro lotte, e lo spettacolo teatrale "Mosca Cieca" di Patrizia Viscardi, con la partecipazione di Raffaella Gambuzzi e della stessa Viscardi, in programma per domani, venerdì 22 marzo al Teatro Rosmini alle 9:30.