Capire il dramma di Gaza: a Casa Don Gianni una conferenza del professor Paolo Naso

L’Associazione AlternativaA…, in collaborazione con numerose associazioni ed enti della provincia del Vco, promuove numerose iniziative per la pace e il disarmo, ma anche per capire a fondo il dramma di Gaza e il conflitto israelo-palestinese.

Il primo appuntamento, dal titolo “Voci da Gaza”, si è svolto venerdì 15 marzo a Verbania. Questa sera, venerdì 22 marzo, alle 20.30 ci si sposta a Casa Don Gianni a Domodossola con “La guerra dei 100 anni”. Si tratta di una conferenza di Paolo Naso, docente di Scienza Politica all’Università La Sapienza di Roma, per conoscere e comprendere la storia del conflitto israelo-palestinese.