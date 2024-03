“Il Salotto Viennese” alle Floreanini di Domodossola

Dopo il successo dell’inaugurazione con il concerto del Wind Queentet, la rassegna concertistica “La Musica in Testa” prosegue questa sera, venerdì 22 marzo alle ore 21:00, nell’auditorium della scuola media Floreanini in via Terracini a Domodossola.

L'appuntamento della serata sarà dedicato al "Salotto Viennese", un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera musicale della capitale austriaca. I protagonisti della serata saranno Emiliano Castiglioni alla chitarra e al pianoforte, e Mariangela Marcone al pianoforte. Durante l'evento, i musicisti si esibiranno in un repertorio selezionato che include brani musicali di autori illustri come Bach, Neuland, Mozart e Brahms.