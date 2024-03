Investimento questa mattina intorno alle 9 in via Carallone a Pallanzeno. Una donna alla guida di una Lancia Y, ha investito un'anziana signora che camminava a bordo strada. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di base di Villadossola e la medicalizzata del 118. L'investita è stata trasportata al Dea di Domodossola per accertamenti e con un sospetto trauma cranico.