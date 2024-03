Il Villa vince con la Union, è il quarto successo di fila

Il gol Pasin e una doppietta di Palfini firmano il successo del Villa, in anticipo, sulla forte Union Novara. Il 3 a 1 di ieri sera al Curotti - quarto successo di fila - porta il Villa in zona play off, in attesa dei risultati della giornata in programma oggi.

Che vede l’Ornavassese giocare a Comignago, in casa dell’ultima in classifica, con un solo imperativo: portare a casa i tre punti. Entrambe sono reduci dal recupero infrasettimanale di giovedì sera, all’andata rotondo 3-0 per i neri.

Il big-match di giornata si gioca però a Piedimulera, dove i padroni di casa proveranno a fare un favore ai ragazzi di Lipari, fermando il Trecate. Partita molto importante anche in ottica playoff, una vittoria gialloblù significherebbe ridurre il gap tra la seconda e la quinta in classifica. A Trecate finì con un netto 4-1 per i biancorossi.

Il Gravellona San Pietro vuole bissare il successo nel recupero di mercoledì, e l’occasione è ghiotta: al “Boroli” arriva la derelitta Pernatese, scivolata in penultima posizione dopo la sconfitta a Crodo. All’andata pirotecnico 3-3 in terra novarese.

L’Agrano, altra pretendente ai playoff, riceve una Varzese col fiato corto, affamata di punti: partita non semplice per gli uomini di Lopardo. Pareggio 1-1 a Varzo, un girone fa.

Sfida playoff per la Cannobiese, al “Brocca” arriva il sempre ostico Sizzano, capace di imporre il pari al Piedimulera nel recupero. All’andata successo dei novaresi per 3-2.

Ultime chances di playoff in palio anche a Bagnella, sia per i padroni di casa che per gli ospiti del Carpignano. Pareggio per gli uomini di Tabozzi un girone fa, con un combattuto 1-1.

Derby ossolano molto importante per la salvezza a Verampio, dove il Crodo riceve il Vogogna.I rossoverdi sono reduci da due vittorie consecutive che li hanno pienamente rilanciati in zona playout, i verdi di Castelnuovo sperano ancora di evitare i rischi della post season. I ragazzi di Daoro sognano di ripetere la vittoria per 2-0dello scorso novembre.

Tutte le gare di oggi di Prima Categoria: Crodo - Vogogna; Bagnella - Carpignano; Comignago - Ornavassese; Gravellona San Pietro - Pernatese; Cannobiese