L'Ornavassese allunga, colpo grosso della Varzese

In Prima Categoria l'Ornavassese vince a Comignago (2-1) e ringrazia il Piedimulera che impone il pari (1-1) al Trecate che ora scivola a 6 punti dai neri di Lipari.

Colpo grosso della Varzese che passa in casa dell'Agrano (1-0) e mette altri tre punti salvezza in carniere. Vincono anche Bagnella e Gravellona (entrambre per 1 a 0) contro Pernatese e Carpignano, mentre il derby tra Crodo e Vogogna finisce 0 a 0 così come pareggia la Cannobiese col Sizzano (1-1).

In Promozione sconfitta (3-0) per l'Omegna in quel di Valdengo.