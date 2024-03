Giochi per i bambini e merenda cioccolatosa per l'inaugurazione di "Mika"

Sarà una grande festa in stazione a Domodossola giovedì 4 aprile per l'inaugurazione del nuovo treno Bls "Mika", che sarà battezzato in tre momenti diversi: prima a Briga, poi a Varzo e infine, alle 14.00, in stazione a Domodossola. I momenti ufficiali, alla presenza delle autorità svizzere e italiane, saranno seguiti da una festa per tutto il pubblico italiano, organizzata dalle Bls anche con la collaborazione della Pro Loco.

Dopo la cerimonia inaugurale, che si svolgerà sul binario 3, il pubblico potrà salire a bordo del nuovo treno "Mika" per visitare il mezzo che sarà in servizio lungo la tratta del Sempione. Nell'atrio della stazione poi sono previsti diversi spettacoli, anche di magia, per i bambini. Ci saranno molti giochi, con in palio numerosi premi. La merenda, che sarà offerta a tutti i partecipanti, sarà a base di pane e cioccolata. All'arrivo dei treni dei frontalieri ci sarà un ulteriore momento di festa loro riservato: saranno invitati a un aperitivo e potranno visitare il treno "Mika". La festa si concluderà dopo le 17.30.