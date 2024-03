Una caccia al tesoro pasquale per i bimbi di Santa Maria con “S…cova l’ova”

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 1° aprile, a Santa Maria Maggiore torna l’appuntamento con “S…cova l’ova”, l’evento attesissimo dai bambini, che saranno impegnati nella ricerca di decine di ovetti pasquali nascosti in tutti gli angoli del paese.

S…cova l’ova è ormai un appuntamento tradizionale per la località vigezzina, un gioco per bimbi fino a 12 anni d’età, che, accompagnati dai propri genitori, prenderanno parte ad una vera e propria caccia alle uova tra case dipinte, ville signorili, musei, chiese e parchi. Un’occasione curiosa e divertente anche per chi vorrà visitare e scoprire per la prima volta, in modo assolutamente non convenzionale, questo borgo alpino ricco di angoli suggestivi.