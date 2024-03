Contributi regionali per i comuni, i sindaci Ferroni e Barbetta incontrano il presidente Cirio

Lunedì 25 marzo, al Grattacielo Piemonte, il presidente della Regione Alberto Cirio ha incontrato Giorgio Ferroni ed Ezio Barbetta, i sindaci dei comuni del Verbano-Cusio-Ossola a cui sono stati assegnati quasi 1,5 milioni di euro. L’importante stanziamento, attribuito ai comuni di Crevoladossola e Madonna del Sasso, è reso possibile grazie all’azione sviluppata dalla Regione attraverso il Programma operativo complementare 2014-2020, che è stato approvato dal Cipess, con oltre 31 milioni di euro assegnati a 57 comuni e due unioni montane del Piemonte.

“Grazie al lavoro di squadra portato avanti con il Governo - ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - mettiamo a disposizione del Verbano-Cusio-Ossola quasi 1,5 milioni di euro che gli enti locali attendevano da tempo per sbloccare interventi strategici nell’ambito di sicurezza e gestione del territorio, riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale, e turismo. Un ulteriore intervento concreto che si aggiunge alle numerose azioni messe in atto fin dal primo giorno di mandato per consentire a ogni singola amministrazione del Piemonte di dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini”.

Nello specifico, la misura finanzia: con 1,2 milioni di euro il recupero funzionale del complesso di Villa Renzi-Cesconi a Crevoladossola e con 284mila euro la ristrutturazione dell'ex casa parrocchiale in frazione Artò, a Madonna del Sasso. I due stanziamenti assegnati attraverso la programmazione regionale saranno cofinanziati per una parte dagli enti locali interessati.

“Portare avanti questi interventi insieme agli enti locali - ha aggiunto il presidente Cirio - significa consolidare un'intesa di territorio che permette alle nostre comunità di crescere ogni giorno, nell'ambito di una programmazione fatta di attenzione alle necessità di cittadini, imprese e associazioni che è ormai un modello di riferimento”.