Torna l’evento più matto ed atteso del comprensorio Monterosa Ski

Non è un pesce d'Aprile! Torna nel 2024 l’evento più matto ed atteso del comprensorio Monterosa Ski! Dopo qualche anno di attesa torna sulle piste di Gressoney-La-Trinité l’evento a cadenza annuale “Spring Barbecue”: dalla neve della soleggiata Sant’Anna sbucherà una piscina lunga 20 metri da attraversare con sci, snowboard o carretti (…senza affondare!), alla quale farà da contorno il conviviale barbecue primaverile e la formula “open DAB beer”.

L’evento è organizzato dallo Staff di Castore & Polluce (lounge bar & wine restaurant nella centrale piazza di Gressoney-La-Trinité) con la fondamentale collaborazione di Monterosa Ski, il patrocino del Comitato Valle D’Aosta CSEN, il supporto del Consorzio Turistico Gressoney Monterosa ed il rinnovato fondamentale sostegno di Birra DAB, la bionda cruda tedesca. Una goliardica giornata sulla neve con vista su sua maestà il Monte Rosa, tanto divertimento e voglia di stare insieme, tra griglia accesa e fiumi di birra, in attesa di lanciarsi con tanto coraggio dalla pista da sci allo specchio d’acqua.

Non ci saranno né vincitori né sconfitti, ma solo tanto divertimento e voglia di stare insieme durate una splendida giornata primaverile! La giornata si concluderà a seguire con il party after ski (anzi, after waterslide) al Container - Mountain Chiringuito in località Staffal! Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a spring@castorepolluce.com