Terza Categoria, sarà lo spareggio a decidere la vincitrice

Tutto come previsto. La capolista Gargallo, ferma per il turno di riposo, viene raggiunta in extremis dal combattivo Oleggio Castello, che si guadagna così il diritto di giocarsi la promozione in gara secca. Un epilogo tutto sommato giusto, vista l’ottima stagione disputata da entrambe.

Nell’ultima gara della regular season gli oleggesi hanno battuto nettamente il Montecrestese per 4-1, rete ossolana di Mattei.

Solo tre punti sotto la coppia regina, chiude al terzo posto l’Esio, protagonista di un’ottima stagione di esordio. Per i verbanesi padroni di casa vittoria di misura con reti di Schiattone su rigore e Zappoli, e qualche rimpianto per un primo posto mancato di poco. In ogni caso l’Esio sfiderà nei playoff la perdente dello spareggio promozione, quindi nulla è ancora perduto.

Saluta con una vittoria la Pregliese.Gli ossolani onorano il campionato imponendo lo stop al Suno, che nutriva ancora speranze di agganciare i playoff. Partita pirotecnica, decisa dalle reti di Perna, Pastorelli (doppietta) e Brunetti.

Pareggio a reti bianche per la Mergozzeseche, come la Pregliese, gioca la sua partita e impedisce ai rivali di giornata di raggiungere i playoff.

Vittoria del Montebuglio contro il fanalino di coda Verbania Olympia, con le reti di Cerutti e Caldi.

I risultati:

Mergozzese - Dormelletto 0 - 0; Oleggio Castello - Montecrestese 4 - 1; Esio - Gattico Veruno 2 - 1; Montebuglio - Verbania Olympia 2 - 0; Pregliese - Suno 4 - 3

Classifica:

Gargallo,Oleggio Castello 48 - Esio45 -Dormelletto 36 -Suno 35 –Pregliese31 - Montecrestese 24 – Mergozzese 23 - Montebuglio 12 -Gattico Veruno 11 –Verbania Olympia 1