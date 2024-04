Basket, Findomo Pediacooph24 vince e accende l'ultima speranza per i Playoff

Torna al successo la Findomo Pediacoop, che al PalaRaccagni, nella penultima partita del girone promozione, ha avuto ragione nettamente, 71-49, di Vercelli. Un successo che tiene vive le flebilissime speranze play-off dei granata, che devono vincere a Novara nell'ultimo turno e sperare in una serie di coincidenze oggettivamente molto complicate.

Protagonista del match di ieri è stato il rientrante Carusi, che ne ha messi 22: bene anche Frank con 16 ed il sempre più solido ed autorevole Nagini, che a referto ha scritto 15 punti.

"Una bella prestazione, ci voleva per riscattare un periodo non esaltante: ho rivisto sul parquet la squadra che conosco e ne sono felice. Abbiamo trovato buone soluzioni in attacco, abbiamo difeso bene ed i risultato finale è lo specchio dei 40' di gioco. Sono poi molto contento perchè c'è stato spazio anche per i giovani, che hanno avuto parecchi minuti. Il nostro week end prosegue oggi con la semifinale play-off dell'under 13 femminile" - le parole del presidente Guerra.