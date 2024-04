Csi: si chiude la stagione regolare, tutti i verdetti

Nel girone A1 di CSI calcio a 7, tutto già deciso una settimana fa per le sei partecipanti ai playoff, rimanevano da assegnare l’ultimo posto che significa retrocessione e le due partecipanti ai playout. Il verdetto finale è: Brisino retrocesso, Pesce d’Oro e Fulgor Vanzone allo spareggio, che si giocherà domenica 28 aprile. Nel girone A2l’unico dubbio riguardava l’ultima qualificata ai playoff: obiettivo raggiunto dal Ghiffa, nonostante la sconfitta, grazie alla contemporanea sconfittadelPedemonte.

Nel girone B1, l’Atletico Coggiaera già promosso, mentre al Massino Visconti serviva un punto per staccare il pass per il campionato Open A: obiettivo raggiunto col brivido. Nel girone B2 tutto come da pronostico, Bar Mood e Paulon Stresa dovranno giocare lo spareggio per la seconda promozione.

Le quattro promosse dai campionati Open B parteciperanno ai playoff insieme alle prime sei dei due gironi Open A. Si parte con gli Ottavi di finale sabato 4 maggio. Lo stesso weekend partirà anche il torneo post campionato per le squadre classificate dal terzo al decimo posto dei due gironi Open B.

I risultati e le classifiche dei gironi del VCO:

Campionato Open A – Giornata 18:

RISULTATI GIRONE A1 : G.S. Premia - Osteria Via Briona 0-4; Caffè Stanglini - Irriducibili Domo 1-7; Fulgor Vanzone - Alpe Sogno F.C. 3-6; Santino F.C. - Pesce D'Oro 5-1; La Roba Ducia - Brisino 6-2

CLASSIFICA GIRONE A1 : Santino F.C. 49; G.S. Premia 40; Osteria Via Briona Domo 38; Alpe Sogno F.C. 28; La Roba Ducia 25; Caffè Stanglini 20; Irriducibili Domodossola 18; Pesce D'Oro 16; Fulgor Vanzone 15; Brisino 13

RISULTATI GIRONE A2 : As Luzzogno - F.C. Arizzano 2-4; Pallanzeno 1994 - Colorificio Vr 8-1; Bar Milano - Hellas Vb R. Di Napoli 4-5; Fc Pedemonte - Paruzzarello Forever Y. 4-0; U.F.O.B. Garboli - Ghiffa F.C. 4-3

CLASSIFICA GIRONE A2 : Hellas Vb Regno Di Napoli 45; F.C. Arizzano 40; U.F.O.B. Garboli 40; Pallanzeno 1994 Asd 27; Bar Milano 25; Ghiffa F.C. 23; FcPedemonte 21; As Luzzogno 19; Colorificio Vr 11; Paruzzarello Forever Young 7

Campionato Open B – Giornata26:

RISULTATI GIRONE B1 : Atletico Coggia - Astroflor F.C. 4-0; HerculaneumIselle - Arcadias 3-2; Pettenasco - Gs Fondotoce 4-0; As Massino Visconti - Porki'S Trobaso 2-2; Boca Cusio - S. Anna 4-0; Quarna - Rapid Pogno 5-3; Riposa: Virtus Crusinallo

CLASSIFICA GIRONE B1 : Atletico Coggia 58; As Massino Visconti 55; Virtus Crusinallo 1905 50; Quarna 44; S. Anna 37; AsdHerculaneumIselle 33; A.S.D. Pettenasco Calcio 31; Boca Cusio 29; Fondotoce 26; Arcadias 26; Astroflor F.C. 23; Rapid Pogno 16; Porki'S Trobaso 15

RISULTATI GIRONE B2 : Inter Iselle - Old Omegna Csi 3-10; F. Saletti Traffiume - Nosere 4-0; Megolo - Real Migianda 3-2; Sangiorgese - Traffiume 4-4; F.C. Bracchio - Paulon Stresa 5-5; Bar Mood - Rio Cannero 5-1; Riposa: U.S. Villadossola