Carlo Verdone ai microfoni de ''Il Bar del cult''

Carlo Verdone intervistato da ‘Il bar del cult’ in occasione del Glocal Film Festival di Torino.

L’incontro ci viene raccontato da Rocco De Vito, fondatore de ‘Il Bar del cult’ , il progetto culturale legato alla commedia italiana, nato proprio dall’idea del giovane vogognese.

‘’Venerdì 22 marzo abbiamo avuto l’onore di intervistare Carlo Verdone al Glocal Film Festival di Torino – dice Rocco De Vito - L’attore romano, che presentava la sua mostra fotografica “Luci nel silenzio” si è intrattenuto con me e con Mirko Zullo di Chapeau Films Italy, scambiando qualche domanda sulla commedia italiana. Fin dall’inizio della nostra avventura Carlo Verdone è sempre stato uno di quei personaggi che ci sarebbe piaciuto intervistare. Seppur per pochi minuti siamo riusciti a estrapolare un’intervista breve ma intensa dove si parla di commedia, del suo modo di concepire il cinema e del mondo ormai perduto delle locandine e manifesti”.



Al termine dell’intervista a Verdone è stata consegnata la locandina del progetto, rimanendo molto colpito ed entusiasta della sua caricatura – disegnata da Marco Fiorenza – ritratta insieme a quella di altri protagonisti della commedia italiana.



“Ora con Mirko Zullo - continua Rocco De Vito - .Ci dedicheremo a concludere il progetto che ormai va avanti da diversi anni; non per mancanza di voglia o di tempo, ma perché essendo un progetto totalmente autofinanziato ha bisogno di risorse economiche per essere portato a termine. Da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo e speriamo a breve di avere buone notizie”.

https://www.ilbardelcult.it/carlo-verdone-intervistato-da-il-bar-del-cult-in-occasione-del-glocal-film-festival-di-torino/