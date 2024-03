Cip in Vigezz, ciaspolata in Valle Loana

Torna nella splendida Valle Loana il tradizionale appuntamento con Cip in Vigezz, la ciaspolata aperta a tutti organizzata dal gruppo "La Sfadiaa". Il ritrovo è fissato alle ore 9 il località Cascine in Valle Loana e la partenza un'ora dopo, alle 10. I partecipanti dovranno percorrere per due volte il percorso da 2,5 km, per un totale dunque di 5 km. Per iscrizioni e informazioni è possibile inviare una email a info@trofeobonzani.it, visitmalesco@gmail.com o inviare un messaggio WhatsApp al: +39 379 110 5756.