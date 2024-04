“Dai dai, cünta sü”: una giornata di eventi in memoria di Benito Mazzi

L'edizione 2024 del festival letterario Sentieri e Pensieri, che da dodici anni impreziosisce le estati di Santa Maria Maggiore, si arricchisce di una “costola” primaverile, pensata nel ricordo di Benito Mazzi, apprezzato giornalista e grande scrittore, non solo locale, con quasi 80 libri dati alle stampe e scomparso il 24 aprile 2022.

Fin dai primi mesi dopo la sua scomparsa, l'Amministrazione Comunale di Santa Maria Maggiore, guidata dal Sindaco Claudio Cottini, ha sentito forte la necessità di rendere onore a Benito Mazzi attraverso un percorso di valorizzazione del suo patrimonio di scritture, un impegno che è diventata una promessa mantenuta.

Spesso protagonista anche sul palco di Sentieri e Pensieri, fin dalle prime edizioni, Benito Mazzi ha inoltre stretto una sincera amicizia con Bruno Gambarotta – direttore artistico della rassegna – che di lui ha detto: “Abbiamo perso un amico, un uomo per bene, animato da passioni civili, innamorato della sua piccola patria, senza mai nascondersi le asprezze e le contraddizioni della sua gente. In ogni occasione di incontro, nei giorni del festival Sentieri e Pensieri, lo esortavo a progettare il grande “Romanzo della Val Vigezzo”, un arazzo dipinto tassello dopo tassello, frutto del lavoro di una vita, di una tale ricchezza e varietà quale poche altre località possono esibire. E ogni volta Benito si sottraeva, spiegando di non essere in grado di farlo. Qualcun altro, forse... Penso che, per ricordarlo e celebrarlo degnamente, dobbiamo essere noi a prendere questo impegno, per collocare Benito Mazzi al posto che merita nel panorama della letteratura italiana del '900.”

Questa sollecitazione di Gambarotta si è quindi affiancata al sentire profondo della comunità vigezzina e dell'Amministrazione Comunale di Santa Maria Maggiore, fortemente legata a Benito Mazzi, e ha dato vita ad incontri, mostre e omaggi, lungo un percorso di due anni che porta ora alla nascita della nuova rassegna culturale.

“Dai dai, cünta sü” (“Dai, dai, racconta”, dal titolo di una trilogia dell'autore vigezzino) è il nome dato alla mattinata di incontri, confronti e conferenze nei luoghi di Benito Mazzi, in programma sabato 11 maggio al Teatro Comunale del capoluogo vigezzino. L'intenso programma, a ricordo dell'amato scrittore, prevede approfondimenti sui temi e nei luoghi cari a Benito Mazzi che, nell'idea degli organizzatori, verranno riproposti con cadenza annuale per affrontare tutte le tematiche mazziane.

“Sui Sentieri e nei Pensieri di Benito Mazzi” è il titolo della tavola rotonda che aprirà il ciclo di appuntamenti – che vedrà protagonisti Paolo Crosa Lenz, Maurizio De Paoli, Francesco Ferrari ed Enrico Rizzi – seguita da una corroborante pausa con il caffè vigezzino e altre golosità, accompagnate da musiche e canti degli Amici della Montagna. Presente anche una piccola delegazione del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo. Si prosegue con la proiezione del documentario “Gente di contrabbando” di Marzio Bartolucci, cui seguirà l'intervento extra “Quegli strani biberon” con protagonisti lo scrittore originario di Re e il partigiano Franco Sgrena. Con l'accompagnamento della fisarmonica, due amiche di Benito Mazzi, due preziose lettrici, Maria Vittoria Gennari e Maria Cristina Pasquali, guideranno il pubblico in alcune delle pagine più colorate – e colorite – di Benito Mazzi.

Salirà poi sul palco lo scrittore ed antropologo, grande conoscitore del mondo alpino, Annibale Salsa, protagonista del momento finale, dedicato alla riscoperta dei valori della montagna. Sarà infine possibile ritrovare tutti gli scritti di Mazzi grazie all'istituzione di una sorta di libreria monoautoriale dedicata. Chiuderà l'evento un gustoso e ricco aperitivo presso il Ristorante Miramonti (richiesta la prenotazione e il versamento di una quota di € 10 che verrà devoluta alla Fondazione Comunitaria del Vco, da anni importante sostenitore di Sentieri e Pensieri) a base di prodotti della tradizione gastronomica vigezzina: si degusteranno le tre De.Co. del Comune di Santa Maria Maggiore, stinchéet, gnoch da la chigiàa, prosciutto crudo montano.