A Ceppo Morelli torna la Fiera del Legno

Il legno torna protagonista della fiera organizzata per il 27 e 28 aprile tra Ceppo Morelli e Vanzone San Carlo: due giorni di eventi, dimostrazioni, laboratori, buon cibo, bancarelle e giochi per i bambini che si svolgeranno nell'area fiere presso il capannone Daf, ma non solo.

Alla fiera saranno presenti anche, direttamente dalla Valle d'Aosta, lo scultore Simone Allione, e dalla Lombardia Yuri Sgaria con alcuni dei suoi allievi. Eseguiranno dimostrazioni dal vivo di intaglio, scultura e tornitura del legno. Il programma della due giorni sarà davvero ricco: sabato dalle 10 alle 18 si susseguiranno dimostrazioni di restauro, di taglio del legno con la motosega, laboratori sulle api, eventi per i bambini e incontri. Domenica 28 invece, oltre alle varie dimostrazioni, anche un workshop dedicato al vetro, prove da arciere con la possibilità di tirare con l'arco e partite di scacchi. I bambini potranno anche arrampicare in sicurezza su una parete allestita per l'occasione. E' prevista anche una visita a Vanzone con un percorso lungo il sentiero dal titolo "Il bosco che parla" per "ascoltare" gli alberi. Saranno presenti poi bancarelle dalla località Valleggio di Vanzone sino al Croppo di Ceppo Morelli, e street food a km zero.