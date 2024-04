"Divagazioni in leggerezza": riprogrammata la conferenza di Cristina Muccioli

È stata riprogrammata la conferenza della rassegna "Divagazioni in leggerezza. Uno sguardo insolito nel mondo dell’arte", inizialmente prevista per il 27 aprile. L’incontro, dal titolo “Arte contemporanea: il dono inaspettato”, è stato spostato a sabato 4 maggio, sempre alle 21.00 nella ex Cappella Mellerio di Domodossola e vede protagonista Cristina Muccioli, docente universitaria di estetica, filosofia teoretica, antropologia culturale.