Torna la Via Crucis del venerdì santo organizzata da Comunione e liberazione

L’antica mulattiera che collega Domodossola con la frazione Vagna ospiterà anche quest’anno la Via Crucis proposta da Comunione e Liberazione del VCO. Il programma prevede il ritrovo alle 20,15 di venerdì 29 marzo in Borgata Castanedo, alla periferia della città. L’inizio del cammino è previsto per le 20,30. Rispettando la forma voluta dal fondatore del movimento, Monsignor Luigi Giussani, le letture del Vangelo sulla Passione di Cristo saranno inframmezzate da brani poetici da “Il Mistero della Carità di Giovanna d’Arco” di Charles Péguy, da riflessioni dello stesso Giussani e da canti della tradizione cristiana, dal Medioevo ai nostri giorni. In caso di maltempo la Via Crucis si svolgerà interamente dentro la chiesa di San Brizio a Vagna. Borgata Castanedo è raggiungibile percorrendo la Circonvallazione Dalla Chiesa fino ad imboccare via Di Vittorio, in direzione di Bognanco. Il cartello indicatore della località si trova a metà di via Di Vittorio.