Domodossola, nel 2025 via a nuovi parcheggi in centro

Domodossola si fa bella, cambia volto per attirare i turisti. Una trasformazione sotto gli occhi di tutti come avviene in queste ore con l’apertura del traffico nell’area tra via Binda, via Marconi, piazza Cavour, area interessata a lungo da lavori di rifacimento e abbellimento.

Ma resta il nodo parcheggi, perché oggi spesso trovare uno stallo libero diventa difficile soprattutto in centro città. Una lamentela che si sente sovente da chi entra in città per lavorare, per fare acquisti, per partecipare alla iniziative culturali cittadine.

Un tema che non è stato sottovalutato dalla giunta Pizzi, che sta lavorando per garantire più parcheggi alla città. Ce lo conferma il sindaco Lucio Pizzi:

‘’A inizio 2025 inizierà la nuova gestione della sosta. Ci sarà presto una gara, perché il gestore scade a maggio-giugno e poi via ai lavori per nuovi parcheggi’’.

Sono tre le aree su cui la giunta sta lavorando?

‘’Ci sarà un nuovo parcheggio nell’area ex macello, per servire via Marconi, piazza Cavour, via Binda; sarà da 125 posti. Poi c’è la partita Rosmini : stiamo aspettando la conferma della disponibilità per poter realizzare un parcheggio a raso da 250 posti, in pratica il doppio degli attuali; quella è un’area dove ci sono le scuole e quando sarà attivo potremmo mettere la sosta gratis per un quarto d’ora per chi porta i bambini a scuola o per chi deve fare una commissione veloce. Abbiamo poi avuto la disponibilità dalla Curia di Novara per ampliare il parcheggio di via Facchinetti, che sarà allargato verso il campo da calcio dell’oratorio’’.

Tempi di realizzazione?

‘’Potremmo iniziare assieme i lavori in Via Trieste e via Facchinetti oppure via Facchinetti e il Rosmini. Per l’ex Macello serviranno sì e no 6 mesi per realizzarlo, 6-8 mesi per il Rosmini. Vedremo di mettere dei posti auto in vendita per i residenti della zona che sono costretti a lasciare l’auto fuori: non sappiamo ancora se lo faremo in via Facchinetti o in via Trieste. Aggiungo che l’intero sistema di sosta sarà gestito da una applicazione: quando l’automobilista entrerà in città questa dirà dove tu puoi posteggiare, dove ci sono parcheggi liberi. Infine cercheremo di veicolare gli abbonati fuori dalle zone centrali per evitare che chi ha l’abbonamento parcheggi tutto il giorno. L’abbonato potrà parcheggiare solo nelle zone limitrofe, per poter avere una circolazione dei parcheggi nelle due-tre vie principali’’.