Bls e Cargobeamer festeggiano l'ottomillesimo treno che ha attraversato le Alpi

Ottomila. E’ il numero festeggiato in questi giorni da CargoBeamer e Bls Cargo, che hanno raggiunto il record dell’ 8.000° treno intermodale congiunto. Risultato di dieci anni di collaborazione nei trasporti attraversare le Alpi

Nicolas Albrechet , Ceo di CargoBeamer dice: "In CargoBeamer stiamo lavorando alla missione, assolutamente necessaria, di trasformare il trasporto intermodale in un'attività del XXI secolo, aumentandone l'efficienza, la velocità e l'affidabilità. Il fatto che oggi celebriamo l'8000° treno insieme a Bls Cargo dimostra che questa visione può essere trasformata in realtà con il partner giusto ferroviaria sostenibile e innovativa. Stiamo lavorando alla missione, assolutamente necessaria, di trasformare il trasporto intermodale in un'attività del XXI secolo, aumentandone l'efficienza, la velocità e l'affidabilità.

CargoBeamer ha da tempo un terminal allo scalo di Domo II. Proprio in queste settimane la società tedesca è in attesa di realizzare il progetto di un nuovo terminal. Un iter autorizzativo che è tuttora in corso un po’ frenato dalla burocrazia italiana.

A febbraio la società tedesca di Linz aveva annunciato che entro fine 2026 il terminal sarebbe stato completato. Grazie ad alcune operazioni economico-finanziarie Cargobeamer ha portato a casa 205 milioni di euro, che finanzieranno anche la costruzione del nuovo terminal a Kaldenkirchen in Germania.

“I nostri terminali di Kaldenkirchen e Domodossola sono perfettamente collocati alle estremità del corridoio intermodale più trafficato in Europa, e la densità e velocità ineguagliabili dei nostri collegamenti ferroviari tra le due località saranno determinanti nello spostamento su rotaia del trasporto merci su larga scala” aveva commentato allor Nicolas Albrecht .

Dall'11 febbraio di quest'anno, poi, era stata aperta una nuova rotta lungo l’asse ferroviario Stoccarda - Domodossola: tre viaggi settimanali di andata e ritorno. Le partenze sono programmate : lunedì, mercoledì e venerdì, mentre i treni dall’Ossola circolano nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.