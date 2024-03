Grandi ospiti per la nuova edizione di Tones Teatro Natura

Dall’8 giugno al 7 settembre torna nel cuore della Val d’Ossola la programmazione di Tones Teatro Natura, il suggestivo teatro di pietra realizzato in una ex cava di granito di Oira Crevoladossola grazie a un importante processo di riqualificazione ambientale. Nato nel 2021 dalla volontà della Fondazione Tones on the Stones di trasformare l’omonimo festival di creazione contemporanea a carattere immersivo in uno spazio progettuale e performativo stabile, il teatro ospiterà una vera e propria stagione multidisciplinare.

Prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones, la nuova rassegna presenta un programma denso e articolato fra musica, performance, teatro, food, attività outdoor, laboratori, esperienze immersive e incontri con esponenti del mondo della cultura per riflettere insieme sulle grandi questioni del mondo contemporaneo, a partire dall’emergenza ambientale. Di seguito il programma completo della stagione 2024.

8 giugno: Gli Stunt Pilots, band classificatasi seconda a X Factor 2023, apre la stagione in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra di arrampicata targata Tones Teatro Natura.

14 giugno: “Fred!”, lo spettacolo diretto dal noto trasformista Arturo Brachetti e interpretato da Mattias Martelli e Fabrizio Bosso.

21-13 giugno: “Sphera”, nuovo format di Tones Teatro Natura che ripensa i nostri stil id ivita per fare forma a futuri modi di vivere, rispondendo alle più ampie sfide attuali. Il dettaglio del programma:

21 giugno: Yoga Mirage – pratica di meditazione ispirazione (ore 17.00); “Prendila con filosofia. Come sopravvivere nell’era della performance” con Maura Gancitano e Andrea Colamedici (ore 21.00); Marianne Mirage in concerto (ore 22.30); “La notte delle erbe magiche” con Valeria Mosca (ore 24.00).

22 giugno: Apiario del benessere; “Modular Picnic” con Atmospherica; Valeria Mosca e Re-Wilding: Grounding; “A che punto siamo con la transizione ecologica?” con Alessandro Marenzi, vicedirettore di SkyTg24 (ore 18.30); Lectio di Telmo Pievani (ore 20.00); concerto di Carmen Consoli (ore 22.00).

23 giugno: Presentazione e showcooking con Annalisa Chessa aka Little Vegan Witch; “Porthos presenta: viticultura eroica e nuove latitudini” con Sandro Sangiorgi.

29 giugno: “Ossola in jazz”, appuntamento con il jazz al femminile. “Into the Wild Woods” di Simona Parrinello, "Elisa Marangon 6et" e "Senseless Acts Of Love" di Rosa Brunello con Yazz Ahmed, Tamar Osborn.

6 luglio: CM Orchestra con ospite a sorpresa

13 luglio: “The Witches Seed”, opera rock immersivo e pirotecnico sul mondo delle streghe con Irene Grandi

18-21 luglio: Nextones, festival di musica elettronica con artisti della scena internazionale

27 luglio: “Puccini 100”, omaggio a Giacomo Puccini con la compagnia di danza terra-aria ResExtensa

7 settembre: Colapesce Dimartino nel tour estivo “Lux Eterna Beach”