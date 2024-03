Successo azzurro nel Giro delle Fiandre femminile con la nostra Elisa Longo Borghini. La campionessa d'Italia sotto la pioggia battente è tornata a trionfare nella grande classica a nove anni di distanza dalla prima volta e a 5 dall'ultima di un'italiana in Belgio. Allora, nel 2019, a vincere era stata Marta Bastianelli.

Vittoria numero 42 in carriera per la campionessa di Ornavasso, la seconda quest'anno dopo il trofeo Oro in Euro.