Maltempo, superlavoro per i vigili del fuoco vigezzini

Giornata di superlavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Maria Maggiore impegnati su vari fronti. In mattinata sono intervenuti a Orasso, in Valle Cannobina per una frana per poi operare per diverse ore, fino alle 17, in località Santa Rita di Malesco: qui sono state tante le cantine e le autorimesse allagate a causa delle forti piogge. I pompieri vigezzini erano già usciti a Pasqua, in serata, per uno smottamento a Buttogno.