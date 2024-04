Sei anni fa la tragedia di Meis

Sono trascorsi 6 anni da quel triste giorno. Il primo giorno di aprile del 2018 coincideva con la domenica di Pasqua. Nel pomeriggio una grossa frana si è staccata dal versante montano di Meis, tra Re e il confine italo svizzero di Camedo Ribellasca. La montagna che si sgretola, con sassi e terra che finiscono sull’arteria stradale: in quel mentre stava transitando un’auto con a bordo una coppia svizzera.

Per Elena Scolari e Marco Brignoli non ci fu nulla da fare: persero la vita in un attimo, travolti dalla frana mentre dal Canton Ticino stavano raggiungendo la Valle Vigezzo. Ora, è notizia di pochi giorni fa, sono stati stanziati i fondi per la sistemazione definitiva del tratto della statale 337 che collega Re e Ponte Ribellasca. Lavori attesi da anni, che fanno tirare un sospiro di sollievo, ma che non cancelleranno mai il dolore per questa e le altre tragedie che si sono consumate negli anni lungo questa arteria internazionale che collega Domodossola a Locarno.