Inps adotta il piano operativo per la promozione della parità di genere

Inps adotta il Piano operativo per l’attuazione delle Linee Guida in materia di “Politica della Parità di Genere in Inps”.

Si tratta di un documento fondamentale per realizzare il Sistema di gestione della parità di genere nell’Istituto, che identifica gli ambiti della parità di genere nei processi organizzativi, dichiara gli obiettivi di parità, definisce gli indicatori, le relative modalità di monitoraggio e di aggiornamento degli stessi nel tempo.

Il Piano delinea il percorso per attuare i propositi espressi attraverso la Politica di parità dell’Istituto con l’impegno a realizzare, monitorare, misurare e valutare i risultati raggiunti, declinati in ottica di parità di genere, sui seguenti temi: assunzioni e carriera, equità salariale, genitorialità e cura, conciliazione lavoro - vita privata, prevenzione di abusi e molestie.

“Un ulteriore decisivo passo per un impegno a lungo termine dell’Inps nel monitoraggio sistematico delle azioni a favore della parità, per intervenire e superare eventuali criticità, favorire un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo. Questi sono i presupposti per proseguire il percorso già avviato verso la certificazione di parità di genere dell’Istituto”, dichiara il direttore generale Vincenzo Caridi.