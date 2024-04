Dodici vette del Vco per scoprire e vivere la montagna

Le vette tra cui scegliere sono trenta, dal Monte Cistella al Monte Giove, dal Bettelmathorn alla Piota sino alla Colmine di Crevola. L'obiettivo è quello di scalarne dodici entro dodici mesi, immortalare la proprio impresa e condividerla con gli altri appassionati di montagna. L'iniziativa si chiama "Le dodici vette del Vco" ed è promossa dal Cai di Pallanza, ed è un'avventura per tutti gli amanti della montagna che permetterà di scoprire le meraviglie del Verbano Cusio Ossola.

Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito www.ledodicivettedelvco.it e scegliere, tra le trenta proposte, le dodici vette da scalare entro dodici mesi. Una volta scalata una vetta, bisognerà scattare o scattarsi una foto in cima con la croce o il segna vetta e successivamente caricarla sul sito nella propria sezione, assieme a un breve diario in cui raccontare l'esperienza e le emozioni vissute. Una volta caricate tutte e dodici le vette, i partecipanti riceveranno un gadget offerto dal Cai di Pallanza.

“Le 12 Vette del VCO” è un’iniziativa aperta a tutti, dagli escursionisti più esperti ai principianti ed è un’occasione per scoprire nuovi sentieri, percorrere panorami mozzafiato e vivere la montagna in sicurezza e compagnia.