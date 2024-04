Un concorso per ricordare le streghe di Croveo

Donne, streghe o semplicemente erbaiole? Molte donne in Valle Antigorio furono vittime dell’inquisizione e vennero processate, incarcerate, condannate o fatte morire di stenti a seguito del Processo di Croveo e Baceno. Per ricordarle e tenerne viva la memoria il Comune di Baceno in collaborazione con l’Associazione Streghe di Croveo ha indetto un concorso artistico fotografico individuale o di gruppo a tema esclusivamente fotografico rivolto a bambini, ragazzi e giovani di eta’ compresa tra i 6 ed i 20 anni.

Ciascuno dei partecipanti potrà proporre tre fotografie e la scelta del soggetto da fotografare è libera purché legata al tema "Donna e natura" dove per natura s'intende il territorio montane, i fiori e le erbe selvatiche. Per i vincitori sono previsti premi, e la premiazione avverrà il 28 luglio in occasione della manifestazione "Le Streghe della Valle Antigorio” che si terrà come di consueto nel caratteristico borgo di Croveo di Baceno. Il bando del concorso è disponibile sul sito del Comune di Baceno e la scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 10 giugno.