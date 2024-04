Asina gravida cade in un torrente, salvata con l'autogru dei Vigili del fuoco

Oggi nel comune di Bannio Anzino, in località Parcineto, due squadre di vigili del fuoco, una dalla sede centrale di Verbania con il supporto dell'autogru e una del distaccamento volontari di Villadossola, sono intervenute per salvare un'asina gravida caduta nel greto di un torrente.

Lunghe e complesse le operazioni di recupero, durate tutta la giornata, fino al crepuscolo.

L'animale ferito era agiato sulla sponda opposta del torrente rispetto alla strada e per portarlo in una zona sicura i vigili del fuoco hanno realizzato una teleferica lunga circa 20 metri, sulla quale l'animale è stato imbragato e trasportato oltre il torrente. Con utilizzo dell'autogru è stato possibile sollevare l'asina e consegnarla al proprietario per sottoporla a cure veterinarie.

Sul posto presenti anche i carabinieri della stazione di Bannio Anzino.