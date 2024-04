Note di primavera: concerto ad Ornavasso

Nello scenario della sala cinema teatro di Ornavasso, sabato 13 aprile dalle 21, si terrà il "Concerto di primavera". L'evento, organizzato dal Corpo musicale Santa Cecilia di Ornavasso, promette una serata all'insegna della musica e del divertimento.

Sotto il tema "Spazio ai giovani", la serata verrà aperta dalla minibanda di Ornavasso e dalla Dj Band di Domodossola, per poi proseguire con la partecipazione del Civico Corpo Musicale di Domodossola. Un'occasione per godere della bellezza della musica e coinvolgere tutta la comunità in una serata indimenticabile.