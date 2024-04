''Che senso hanno 12 commissioni se poi si dice che non servono?''

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, a cura del Gruppo Uniti per Villa è stato posto all’attenzione il testo del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali di settore.

Tale Regolamento, elaborato sullo schema di quelli adottati in altri Comuni (Domodossola, Crevoladossola…), ha lo scopo di dare funzionalità e dignità al compito delle Commissioni Comunali che possono opportunamente coinvolgere cittadini sensibili e volenterosi di partecipare alla vita amministrativa. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza che non l’ha colta come opportunità di adeguamento alle analoghe procedure adottate da altre Amministrazioni, probabilmente più sensibili ed evolute, ma perché ritenuta preconcettualmente inadeguata in quanto presentata dal Gruppo Uniti per Villa che, per converso, viene tacciato continuamente di non essere propositivo! Quello che lascia allibiti e sconfortati sono le argomentazioni che vengono portate a giustificazione : “ Le Commissioni sono poco funzionali poiché dopo le prime riunioni i componenti non partecipano… Le Commissioni hanno solo un valore consultivo e pertanto il loro compito è molto ridimensionato…”. Durante la passata tornata amministrativa alcune Commissioni non sono mai state convocate. Anche negli ultimi dieci mesi sono state coinvolte solo tre Commissioni per tre/quattro incontri. A fronte di tali argomenti detrattivi, che senso ha istituire da parte dell’Amministrazione Toscani ben 12 Commissioni, per complessivi 58 componenti, se queste non servono? Se non servono non devono essere istituite ! Se servono occorre coinvolgerle e rendere funzionali e trasparenti le loro azioni come avviene in tutti i Comuni che diffondono e pubblicano i verbali dei lavori delle Commissioni.

Certo questo contrasta con la poca volontà di trasparenza che è stata manifestata pubblicamente da parte del vice sindaco che ha auspicato il segreto nella gestione dei lavori delle Commissioni… Silenzio : nessuno deve sapere. Preoccupante!

Il Gruppo Consiliare Uniti per Villa