La Fabbrica di Carta: il programma della seconda giornata del festival letterario

Seconda giornata di conferenze alla Fabbrica di Carta, nella sua prima edizione totalmente rinnovata, dopo l'inaugurazione con il professor Matteo Lancini di mercoledì pomeriggio. Accantonato il Salone del Libro, la manifestazione culturale di Villadossola si è infatti trasformata in un vero e proprio festival letterario, con numerosi appuntamenti e incontri con gli autori.

Per giovedì 25 aprile, il programma ha inizio alle 17.00 con la presentazione del libro “Passaggi di speranza – Contrabbandieri, passatori, fuggiaschi e partigiani in Ossola e Verbano” di Andrea Pozzetta, edito da Tararà. L’autore, in dialogo con Luca Zanotta, racconta il proprio lavoro, che ripercorre la fuga di migliaia di persone che, dopo l’8 settembre 1943, attraversarono il confine tra Italia e Svizzera per trovare la salvezza.

Alle 18.00, poi, la presentazione del volume “Lo spallone e il finanziere – Storia di un’amicizia sul Rosa” di Sonia Carli. Il libro racconta la storia del contrabbando di merci attraverso il valico svizzero a partire dalla metà dei XIX secolo.

Infine, alle 21.00, Michele Marziani presenta il suo nuovo lavoro, “Dove dormi la notte – Un racconto di Resistenza, pesca e socialismo”, edito da Monterosa Edizioni. Il libro racconta la vita di Giovanni Battista Stucchi, ufficiale degli alpini nella ritirata di Russia, rappresentante dei partigiani italiani presso i servizi segreti americani e inglesi in Svizzera e comandante unico della Repubblica partigiana dell’Ossola nel 1944. La storia di un uomo che è anche quella di un momento storico fondamentale per il nostro Paese, con quell’intimità delicata che non invade e non disturba ma permette i dialoghi più profondi e sinceri, con noi stessi e con chi non è più.