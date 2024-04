Appello alla pace nel 25 aprile che ricorda il ruolo delle donne nella Resistenza FOTO

La lettura del monologo dello scrittore Antonio Scurati – intervento che era stato oscurato dalla Rai con la conseguenti polemiche politiche – è stato l’atto finale della manifestazione del 25 Aprile a Villadossola. A leggere il monologo di Scurati è stato Daniele Fortin, presidente della sezione Anpi di Villadossola, al termine di una mattina che ha visto una nutrita partecipazione di gente alla manifestazione per l’anniversario della Liberazione.

Una manifestazione che ha avuto il suo filo conduttore nell’evidenziare il ruolo importante delle donne nella lotta della Resistenza. Cinque donne si sono alternate al microfono per leggere lettere e testimonianza di quelle donne che in Italia hanno lottato contro il nazifascismo e altre che in Europa sono state protagoniste nella lotta per la Resistenza. Letture accompagnate dalla note della Filarmonica di Villadossola, che ha chiuso Le celebrazioni con l’Inno di Mameli.

Il presidente Fortin ha parlato di ‘’ un momento storico che mai avremmo immaginato soprattutto perché in questo 2024 la parola che ricorre è ‘guerra’. Noi dedichiamo questa giornata alle donne protagoniste quotidiane della Resistenza: madri, sorelle, figlie, compagne che sono state protagoniste’’.

Un riferimento fatto anche dal sindaco di Villa, Bruno Toscani, che ha fatto anche riferimento al libro di Benedetta Tobagi ‘’la Resistenza delle donne’’ , donne che – ha detto – sono state ‘’protagoniste con le loro azioni, opere, svolgendo anche attività pericolose. Donne che catturate hanno perso la vita uccise crudelmente, ma protagoniste di piccoli gesti che sono diventati grandi azioni’’.

Alla manifestazione oltre all’amministrazione di Villadossola anche quelle della Valle Antrona e alcuni giovanissimi che hanno portato uno striscione con la scritta: ‘’Cessate il fuoco … ovunque’’.